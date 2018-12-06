Бесправник врезался в дерево в Ляховичском районе

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе автомобиль бесправника врезался в дерево. Водитель госпитализирован, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 5 декабря около 21.00 на трассе Барановичи-Ляховичи. Автомобилем Audi управлял житель Ляховичей 1988 года рождения. При обгоне другой машины вблизи деревни Урожайная мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. С травмами он доставлен в районную больницу, взята кровь на исследование.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. Установлено, что водитель Audi сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами.-0-