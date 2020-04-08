Бесправника с 2,5 промилле алкоголя задержали в Гомеле

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Днем 6 апреля экипаж ГАИ обратил внимание на остановившийся на светофоре BMW, водитель которого с виду был пьян. По требованию инспекторов мужчина, покачиваясь, вышел из авто.

"Освидетельствование показало более 2,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. 33-летний водитель пояснил, что возвращался с рыбалки, где употреблял алкогольные напитки", - рассказали в областной ГАИ.

Ранее мужчина был лишен водительского удостоверения. Он неоднократно привлекался к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии, в том числе и к уголовной.

Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. Материалы проверки будут переданы следователями для правовой оценки.-0-