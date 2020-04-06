Бесправника с 3,2 промилле задержали в Гродно

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель повредил свое авто на глазах у инспекторов ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 5 апреля инспекторы на патрульном автомобиле ехали по ул.Врублевского. Они обратили внимание на "Ровер", двигавшийся впереди. Легковушка наскочила на бордюр и повредила колесо.

"Инспекторы остановили машину. За рулем находился мужчина с признаками опьянения. Его состояние подтвердило медицинское освидетельствование: в организме мужчины было 3,2 промилле алкоголя", - сообщили в ГАИ.

Водитель пояснил, что ранее пил водку дома, потом поехал в магазин, на обратном пути его задержали. Как выяснилось, 37-летний мужчина не имеет водительского удостоверения.-0-