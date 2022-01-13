Бесправника с более чем 2 промилле задержали в Орше

13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше сотрудники ГАИ остановили пьяного водителя без права управления авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 10 января. В милицию сообщили, что по городу разъезжает Mercedes, за рулем которого находится нетрезвый водитель.

Когда машину остановили, в ней находился 47-летний житель Оршанского района. После медицинского освидетельствования у мужчины выявили более 2 промилле алкоголя. Кроме того, установили и другое нарушение - у него нет водительских прав.-0-