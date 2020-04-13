Бесправника с почти 2,6 промилле задержали в Витебске

13 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяного бесправника задержали в Витебске, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Вечером 12 апреля правоохранители на пр.Строителей остановили авто. За рулем иномарки находился 49-летний местный житель. "Мужчина, которого ранее лишили водительского удостоверения, был в состоянии алкогольного опьянения. В парах выдыхаемого воздуха у него зафиксировано 2,59 промилле алкоголя", - отметили в ГАИ области.

Во время общения с сотрудниками Госавтоинспекции водитель вел себя вызывающе и не подчинялся законным требованиям правоохранителей. Было составлено несколько протоколов.

В августе 2018 года витебчанин уже попадал в поле зрения правоохранителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.-0-