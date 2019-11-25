Безбилетник из Жабинки подрался с кассиром и пытался напасть на милиционера

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Жабинки подозревается в совершении противоправных действий в отношении билетного кассира железнодорожного транспорта и сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 21 ноября. Днем в Жабинковский РОВД поступило сообщение о том, что в электричке Брест-Барановичи пьяный мужчина избивает билетного кассира. Конфликт завязался после того, как 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд. Словесная перепалка закончилась дракой, после которой безбилетник вышел на станции Жабинка.

Оперативники Брестского ОВД на транспорте установили личность пассажира и вечером того же дня приехали к нему домой для уточнения обстоятельств произошедшего. Когда правоохранители зашли в квартиру, хозяин начал их оскорблять, а затем схватился за кухонный нож. Милиционер достал из кобуры табельное оружие и предупредил о намерении его применить. Это остановило мужчину, он раскаялся в содеянном и рассказал подробности произошедшего в поезде.

В настоящее время Брестский ОВДТ проводит проверку по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а Жабинковский РОСК - по факту насилия либо угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Безбилетник уже попадал в поле зрения сотрудников милиции и неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД.-0-