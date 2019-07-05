Безбилетнику из Могилева, избившему контролера, грозит до трех лет лишения свободы

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безбилетник из Могилева, избивший контролера, окажется на скамье подсудимых за хулиганство. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел 4 марта около 9.30 при передвижении по Пушкинскому проспекту. Безбилетник 1994 года рождения избил 54-летнюю женщину-контролера, когда она потребовала оплату проезда. "Конфликт произошел в троллейбусе. Мужчина ехал после ночной смены, после работы выпил. На требование контролера ранее не судимый житель областного центра не смог предъявить билет или проездной, из-за чего стал конфликтовать", - рассказали в МВД.

Как пояснили в Октябрьском РОВД Могилева, мужчина отказался платить штраф, буянил и пытался выйти из салона. Затем он ударил женщину кулаком в грудь и вырвался из троллейбуса. Хулигана задержал наряд милиции, который оказался поблизости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.-0-