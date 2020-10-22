Бежавший от белорусских правоохранителей наркоторговец задержан в Украине

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине задержан обвиняемый в незаконном обороте психотропов и причинении смерти по неосторожности, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Следственным комитетом в 2014-2015 годах расследовалось уголовное дело в отношении организаторов трех интернет-магазинов по продаже психотропов. Группа из нескольких человек занималась поставками спайсов и торговлей ими в Беларуси. Тогда во время следствия были получены доказательства, указывающие на причастность группы к гибели двух парней и девушки, студентки факультета международных отношений БГУ, в начале 2014 года", - рассказали в ведомстве.

По результатам расследования к уголовной ответственности были привлечены 11 человек (пять организаторов и шесть закладчиков). Однако Юрий Зайцев - одна из ключевых фигур преступного бизнеса - смог скрыться от уголовного преследования и уехал из страны. Мужчине заочно предъявлено обвинение по ч.1 ст.144, ч.3 ст.228, ч.3, 4 ст.328, ч.1 ст.285 УК Беларуси. Следственный комитет объявил его в международный розыск.

Юрий Зайцев. Фото Следственного комитета

В августе этого года Юрий Зайцев задержан в Украине. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Беларусь для привлечения его к уголовной ответственности.-0-