Безработная минчанка дома выращивала коноплю

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского района столицы задержали 36-летнюю минчанку, которая в подвале своего частного дома организовала помещение для выращивания конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Со слов задержанной, она приобрела в интернет-магазине необходимые для этого удобрения, почву, световые лампы, гроубокс.

В ходе осмотра места жительства обнаружены и изъяты горшки с грунтом и пятью растениями, а также около 25 г готовой к употреблению марихуаны. Минчанка пояснила, что выращивала и изготавливала наркотик для собственного употребления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-