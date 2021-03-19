Безработная минчанка грубо нарушала общественный порядок - дело направлено в суд

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней безработной столичной жительницы, которой инкриминировано активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам уголовного дела минчанка в декабре 2020-го и январе 2021 года на улице Романовская Слобода в ходе несанкционированной акции совместно с другими участниками перекрывала проезжую часть дороги и блокировала движение транспорта. "При этом обвиняемая публично выкрикивала лозунги, совершала хлопки руками, использовала флаги и транспаранты", - отметили в прокуратуре.

Действия фигурантки повлекли нарушение графика и маршрута движения пассажирского, коммерческого и общественного транспорта, в том числе автобусов и троллейбусов КУП "Минсктранс", добавили в службе информации.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Содеянное квалифицировали по ч.1 ст.342 УК.

Уголовное дело находилось в производстве Центрального (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Избранную в отношении минчанки меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - домашний арест.-0-