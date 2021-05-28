Безработный гомельчанин вел деструктивный Telegram-канал

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28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Установлен администратор деструктивного Telegram-канала в Гомеле, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники областного подразделения ГУБОПиК МВД Беларуси продолжают работу по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Оперативники установили личность администратора деструктивного Telegram-канала "Белица Chat 97%". Им оказался 23-летний безработный гомельчанин.
Канал взяли под контроль, его функционирование прекращено. По месту жительства парня изъята техника, проводится проверка. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму гомельчанину вынесено официальное предупреждение.-0-