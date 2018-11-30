Биткоины на несколько миллионов долларов обнаружили на счетах белорусского киберпреступника

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов. Об этом в интервью ведомственной газете МВД "На страже" рассказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович, сообщает БЕЛТА.

"Рекордную сумму, обращенную в доход государства, изъяли у парня, воровавшего реквизиты банковских карт иностранцев, - отметил Вадим Устинович. - Белорус выступал посредником в нелегальных сделках. На его счетах обнаружили 1,2 тыс. биткоинов. В отношении еще одного кардера, получившего доступ к 152 аккаунтам одной из платежных систем и похитившего $630 тыс., недавно возбуждено уголовное дело".

Стоит такое количество криптовалюты примерно $4,8 млн - курс биткоина сегодня составляет около $4 тыс., однако он достаточно нестабилен: в декабре 2017 года курс достиг своей максимальной отметки - около $20 тыс. за единицу, а в январе 2018 года стоимость составляла примерно $11 тыс.

По словам начальника управления, ключ к эффективной борьбе с киберпреступностью - в том числе в налаживании тесных международных связей. Наиболее прочные контакты удалось установить с правоохранителями из России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Грузии. "Убедившись в эффективности нашей работы и открытости к сотрудничеству, перечень надежных партнеров недавно пополнили и сотрудники правоохранительных структур из Испании. Налаживать связи со стражами порядка из других государств помогают представители Совета Европы: во многом благодаря их усилиям республика все чаще становится площадкой для международных семинаров, направленных на консолидацию усилий в сфере противодействия IT-преступности", - подчеркнул Вадим Устинович.-0-