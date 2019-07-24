"Бизнесмен" из Гродно обманул партнеров на Br2,5 млн и скрывался за рубежом

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура изучила и направила в суд Ленинского района Гродно уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба без признаков хищения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В 2013-2014 годах мужчина одновременно был и индивидуальным предпринимателем, и директором двух коммерческих организаций. Он заключал договоры на поставку мяса птицы и табачных изделий с различными субъектами хозяйствования, но заранее не планировал выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме. В некоторых случаях при заключении договоров он использовал документы и реквизиты лжепредпринимательских структур.

"Для создания видимости исполнения обязательств обвиняемый иногда частично оплачивал полученную продукцию. За один год мошенническим путем "бизнесмен" обогатился более чем на Br2,5 млн. В числе обманутых - спортивные объединения и организации Гродненской области, ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Комаровка", ООО "Биоком Агро" и другие", - рассказали в прокуратуре. Кроме того, одному из гродненских акционерных обществ обвиняемый причинил имущественный ущерб без признаков хищения в крупном размере в сумме более Br22 тыс.

Установлено, что в 2010-2014 годах индивидуальный предприниматель уклонялся от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Обвиняемый умышленно скрывал доход, занижал налогооблагаемую базу, не предоставлял налоговые декларации, вносил в них заведомо ложные сведения. Причиненный ущерб превысил Br1,2 млн.

На момент возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся. Следователь объявил его в розыск, избрал к нему меру пресечения в виде заключения под стражу, приостановил предварительное расследование по уголовному делу. В феврале 2019 года обвиняемого, разыскиваемого по линии Интерпола, задержали в Германии и выдали белорусским правоохранительным органам.

Дело, находившееся в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области, передано в суд.-0-