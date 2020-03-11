Бизнесмен Томченко признал вину в даче взятки Втюрину

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен Владимир Томченко сегодня в суде признал вину в даче взятки заместителю госсекретаря Совбеза Андрею Втюрину, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Директор и учредитель фирмы "ТТ-Связьком" Владимир Томченко весной-летом 2015 года договорился с россиянином Владимиром Казанцевым, что нужно дать взятку тому, кто поможет фирме стать участницей подрядных торгов по модернизации техсредств в тюрьме №8 (находится в Жодино. - Прим. БЕЛТА). При этом в обвинении сказано, что Казанцев действовал в интересах своего соотечественника - некоего Маллина.

Именно этот Маллин в первой половине 2015 года в Минске "достиг договоренности с заместителем госсекретаря Совета безопасности Андреем Втюриным об оказании им за незаконное денежное вознаграждение представляемым Маллиным субъектам хозяйствования содействия в обеспечении участия в подрядных торгах". Торги в форме закрытого конкурса по упрощенной схеме проводило УКС Смолевичского района.

Втюрин в итоге летом 2015 года дал указание на то время начальнику Департамента исполнения наказаний МВД Сергею Дорошко о приглашении для участия в подрядных торгах в числе иных претендентов представляемого Маллиным ООО "ТТ-Связьком" и ООО "Смарт Интеграция". Согласно озвученному обвинению, начальник ДИН не знал о противоправной деятельности Втюрина. Указание же при этом вынужден был выполнить.

Фирма "ТТ-Связьком" в сентябре 2015-го стала победителем подрядных торгов. Между ней, УКС и тюрьмой был заключен договор на выполнение работ по модернизации техсредств. Сумма сделки - более 16 млрд неденоминированных белорусских рублей.

Томченко касается еще один эпизод, связанный со Втюриным. В сентябре 2017 года заместитель госсекретаря Совбеза отдал устное указание начальнику ДИН МВД и посодействовал тому, что в том же месяце на счета "ТТ-Связьком" поступило более Br47 тыс. из главного управления Минфина по Минской области. Деньги предназначались за выполненную фирмой работу по договору с УКС и тюрьмой.

Томченко 26 сентября 2017 года в баре на Зыбицкой в Минске передал россиянину Казанцеву не менее $9 тыс. - для оплаты оказанных Втюриным услуг. Деньги заместителю госсекретаря Совбеза были переданы в тот же день. Причем произошло это недалеко от места работы последнего.

В итоге Томченко обвиняется по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки). Свою вину сегодня в суде он признал полностью.-0-