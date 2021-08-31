Бизнесмены из Гродненской области продавали аксессуары к мобильникам по серым схемам

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области пресекло противоправную деятельность двух жителей региона, занимавшихся розничной торговлей аксессуарами к мобильным телефонам, сообщили БЕЛТА в КГК.

Было организовано 39 торговых объектов по всей Беларуси. Хозяева бизнеса искусственно создали 15 компаний, на которые распределяли выручку от продаж. Такое дробление бизнеса позволило неправомерно воспользоваться преференциями упрощенной системы налогообложения.

С января 2016 года по март 2020-го организаторы систематически занижали налогооблагаемую базу подконтрольных коммерческих структур. Скрывалась часть выручки от реализации товаров за наличный расчет. Многим покупателям выдавались поддельные чеки, самостоятельно изготовленные работниками торговых объектов и распечатанные на мобильном принтере. В результате около половины реальной выручки оставалось вне зоны контроля кассового оборудования. Общий размер сокрытой выручки составил не менее Br5,9 млн.

Часть неучтенной выручки шла на серые зарплаты. Их получали более 100 работников предприятия. Официально им выплачивалось около Br300, остальную часть - от Br400 до Br1000 - выдавали в конверте. Общая сумма таких выплат составила более Br562 тыс. С них не были уплачены отчисления в Фонд социальной защиты населения в размере Br200 тыс.

Возбуждено уголовное дело.-0-