Блокировал дороги и совершал погромы в Минске - расследование дела завершено

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца Брестской области - активного участника массовых беспорядков в столице в августе 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вместе с другими лицами участвовал в незаконных массовых мероприятиях на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Л.Беды в Минске. Он выкрикивал различные лозунги, в том числе с использованием ненормативной лексики, и призывал граждан присоединиться к противоправным действиям. Кроме того, молодой человек, находясь в толпе участников беспорядков, совершал погромы. Все вышеуказанное сопровождалось блокированием транспортных коммуникаций путем выхода на проезжую часть. В результате работа городского пассажирского транспорта была нарушена", - рассказали в СК.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи и фотоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, приобщены к материалам дела. Изучена личность уроженца Брестской области: молодой человек ранее не судим и нигде не работает. Кроме этого, при изучении содержимого мобильного телефона установлено, что он являлся подписчиком деструктивных Telegram-каналов.

На допросе молодой человек пояснил, что во время акции потерял в толпе своего друга. Именно с целью привлечения его внимания обвиняемый взбирался на опору светофора и баррикады, совершал погромы с использованием деревянной палки.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.293 УК (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении погромов). Молодой человек заключен под стражу.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-