"Блокируем движение в обе стороны" - администраторам Telegram-каналов предъявлено обвинение

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении администраторов и активных участников деструктивных Telegram-каналов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления по расследованию преступлений против интересов службы и порядка исполнения воинской обязанности СК Александр Василюк.

По данным следствия, в августе прошлого года три женщины и мужчина в возрасте от 28 до 39 лет установили контакт с администраторами и владельцами различных Telegram-каналов и чатов со схожими названиями "Водители 97%" и начали поиск соучастников для дальнейшей организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В последующем для объединения подобранных соучастников преступления в администрируемых ими открытых и закрытых чатах, группах и Telegram-каналах призывали к блокированию автодорог, повреждению спецтранспорта, забастовкам и действиям, нарушающим работу общественного транспорта.

Кроме того, компания выявляла среди подписчиков каналов и участников чатов действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов и военизированных структур. Затем предлагали им также принять участие в беспорядках и делиться в чате специальными знаниями о работе милиции при пресечении незаконных действий во время несанкционированных массовых мероприятий.

При этом обвиняемые с целью конспирации регулярно меняли никнеймы и адреса администрируемых ими Telegram-каналов и чатов, рассчитывая, что таким образом им удастся избежать ответственности.

Деятельность администраторов деструктивных Telegram-каналов пресечена сотрудниками милиции в конце октября. Мужчина и женщины были задержаны. В ходе допросов они пояснили следователям, что осуществляли данные действия якобы из-за недовольства ходом избирательной кампании.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, следователями изучено и приобщено к уголовному делу их содержимое - фото, скрины, переписки и другая информация. Также к материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, в том числе экспертизы радиоэлектронных устройств.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 и ч.2 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. К троим обвиняемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к еще одной женщине - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы переданы прокурору для направления в суд. Расследование уголовного дела в отношении других администраторов и активных участников чатов и Telegram-каналов продолжается.-0-

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