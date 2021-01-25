Бобруйчанин хранил дома 1,5 кг марихуаны

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин хранил дома 1,5 кг высушенной марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"22 января в Бобруйске в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по наркоконтролю УВД Могилевского облисполкома и ГУВД по месту жительства задержан 39-летний мужчина. В его доме правоохранители обнаружили 1,5 кг высушенной марихуаны", - отметили в УВД.

По словам задержанного, летом прошлого года в пригороде Бобруйска он обнаружил участок с дикорастущей коноплей. Мужчина срезал растения и перевез их в свой частный дом.

В отношении бобруйчанина следователи возбудили уголовное дело. К слову, ранее подозреваемый к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений не привлекался.-0-