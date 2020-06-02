2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин незаконно перевозил полтонны спиртосодержащей жидкости и 500 бутылок алкоголя, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"30 мая сотрудники УВД Бобруйского горисполкома по улице 5-й км Минского шоссе в Бобруйске задержли микроавтобус "Ивеко" под управлением 39-летнего местного жителя. В грузовом отсеке автомобиля мужчина перевозил 500 л спиртосодержащей жидкости (50 пластиковых бутылок по 10 л каждая) и 500 пол-литровых бутылок водки, не маркированной в установленном порядке акцизными марками Беларуси и специальными знаками. Спиртосодержащая жидкость и водка изъяты, назначена экспертиза. Проводится проверка", - рассказали в УВД.

Водителю, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и перевозившему по территории Беларуси без документов более 5 л спиртосодержащей жидкости и не маркированной в установленном порядке акцизными марками алкогольной продукции, грозит привлечение к административной ответственности. К слову, в 2018 году он уже попадал в поле зрения правоохранителей за перевозку 4000 л этилового спирта.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениям УВД Могилевского облисполкома, за 4 месяца сотрудники органов внутренних дел области изъяли из незаконного оборота 3548 л фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму Br88,3 тыс., из которой 3020 л - спиртосодержащей жидкости на сумму Br75,5 тыс.-0-