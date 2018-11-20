Бобруйчанин перевозил 240 л контрафактного спирта и 350 л водки

20 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители вблизи деревни Комарин Осиповичского района задержали автомобиль "Фольксваген Мультивен", в котором 46-летний бобруйчанин перевозил спиртосодержащую жидкость и водку, немаркированную акцизными марками Беларуси, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Всего обнаружено и изъято 240 л спиртосодержащей жидкости в полимерных канистрах объемом по 10 л и 350 л водки российского производства.

Осиповичским РОВД проводится проверка. Правонарушителю грозит административная ответственность по ч. 3 ст. 12.27 КоАП за незаконное перемещение спиртосодержащей жидкости и по декрету №5 от 08.11.2016 за нарушения требований к перемещению немаркированных алкогольных напитков.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома