Бобруйчанин перевозил гашиш в термосе с чаем

27 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске задержан местный житель, который перевозил 300 г гашиша, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В отдел по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома поступила информация в отношении 47-летнего бобруйчанина, который привозил в город крупные партии гашиша из Российской Федерации. Во время проверки 26 ноября его задержали с поличным по прибытии в Бобруйск на поезде из России.

"У гражданина при себе и в носимой клади было обнаружено и изъято 300 г гашиша. Основная часть этого опасного наркотического средства была упакована, помещена в термос и залита чаем. Такого количества наркотика могло бы хватить как минимум на 1,5 тыс. разовых доз", - рассказал начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома подполковник милиции Виктор Трибуш.

По данному факту Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.-0-

Фото УВД Бобруйского горисполкома