Нетрезвый мужчина с мобильного телефона позвонил в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома. В телефонном разговоре со старшим инспектором бобруйчанин умышленно оскорбил его.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин по телефону оскорбил сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома."В связи с тем, что в действиях гражданина усматривались признаки административного правонарушения, материалы были направлены в суд. Судом Бобруйского района и города Бобруйска 55-летнего жителя Бобруйска привлекли к административной ответственности - ему назначен штраф в размере 20 БВ", - отметили в УВД.Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, а также неоднократно к административной - за правонарушения по линии ГАИ и мелкое хулиганство. -0-