Бобруйчанин похитил у знакомой золотые украшения на Br2,5 тыс.

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске мужчина похитил у знакомой золотые украшения на Br2,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась местная жительница, сообщив о краже из квартиры золотых изделий на сумму Br2,5 тыс. Сотрудники отделения уголовного розыска отдела милиции Ленинского района Бобруйска установили подозреваемого в краже сережек, колец, браслета и цепочки. Как выяснилось, ранее не судимый 29-летний бобруйчанин, рабочий одного из предприятий, гостил у знакомой и, уходя, прихватил золотые украшения.

Следователи дали правовую оценку действиям похитителя и возбудили уголовное дело.-0-