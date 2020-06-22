22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин покупал авто в рассрочку и исчезал, теперь его разыскивают по делу о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

В Ленинский РОВД Могилева обратились мужчина и женщина, которые рассказали, что стали жертвами одного и того же мошенника. Со слов пострадавших, 26-летний житель Бобруйска с разницей в один день откликнулся на их объявления о продаже авто, внес предоплату и исчез вместе с транспортными средствами.

"Оба заявителя согласились продать транспорт на следующих условиях: покупатель единым платежом гасит 30% от всей стоимости, а остальную сумму выплачивает за несколько месяцев в рассрочку, - рассказали сотрудники уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома. - Продавцы согласились и заверили расписки у нотариуса. После этого они больше не видели ни автомобили, ни покупателя".

Когда второй платеж не поступал, продавцы звонили покупателю. Он ссылался на тяжелое материальное положение и обещал вернуть все в кратчайшие сроки. Через несколько месяцев пустых обещаний люди обратились в милицию.

"Оперативники выяснили, что авто потерпевших уже на следующий день после покупки были перепроданы через интернет на несколько тысяч долларов дешевле рыночной стоимости. Оказалось, по такой же схеме подозреваемый завладел еще несколькими машинами, а также оборудованием и аксессуарами для авто, которые тоже продал", - проинформировали в милиции.

Известно минимум о 12 фактах противоправной деятельности бобруйчанина в Могилеве, Минске, Гомеле, Бресте и Молодечно. Ущерб составляет около Br50 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовные дела о мошенничестве и присвоении имущества. Подозреваемый находится в розыске.

О местонахождении 26-летнего жителя Бобруйска Хмелева Кирилла Дмитриевича правоохранители просят сообщить в Первомайское РУВД Минска по телефону 8 (029) 160-85-32 или 102.-0-