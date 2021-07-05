Бобруйчанин в автобусе украл тележку с книгами, монетами и купюрами разных стран

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска обратился в милицию с заявлением, что неизвестный в общественном транспорте похитил у него тележку с личными вещами, где были книги, 400 монет и 150 купюр разных стран, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Мужчина возвращался с центрального рынка домой и поставил тележку у задней двери автобуса, а сам сел на свободное место. Затем при выходе на своей остановке он обнаружил пропажу. Общая стоимость похищенного составила почти Br600.

Как установили правоохранители, похитителем оказался нигде не работающий и ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний местный житель. "В тот день он в автобусе увидел стоявшую тележку. Проехав несколько остановок, мужчина заметил, что к ней никто не подходит. Тогда он вышел на ближайшей остановке, прихватив с собой чужое имущество. Затем он вместе с приятелем книги выбросил, а монеты и купюры сдал местному заготовителю", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленника и возбудили уголовное дело.-0-