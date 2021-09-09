Бобруйчанин в безлюдном месте обустроил участок для выращивания конопли

9 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин в безлюдном месте обустроил участок для выращивания наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В поле зрения оперативных работников попал 33-летний бобруйчанин, который недалеко от места проживания, в безлюдном месте, оборудовал участок земли для выращивания конопли. Местный житель был задержан", - рассказали в УВД.

Как отметили правоохранители, при осмотре задержанного была обнаружена марихуана, а по месту жительства сотрудники милиции изъяли инструменты для изготовления наркосодержащего вещества. Также бобруйчанин показал участок, на котором выращивал коноплю.

Следователями дана оценка действиям мужчины, возбуждено уголовное дело.-0-