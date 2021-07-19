Бобруйчанин выращивал коноплю в комнате супруги

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД Минска задержали в Бобруйске мужчину, который выращивал коноплю. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Специальное помещение 33-летний мужчина соорудил в комнате супруги, оборудовав его системой вентиляции и обдува. На протяжении года он выращивал и высушивал наркотик.

Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили и изъяли 2 куста конопли, а также около 700 г марихуаны. Со слов жителя Бобруйска, наркотик предназначался для личного употребления.

На данный момент правоохранители устанавливают причастность гражданина к сбыту запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-