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19 июля 2021, 12:22

Бобруйчанин выращивал коноплю в комнате супруги

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Минчанин в квартире выращивал коноплю
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД Минска задержали в Бобруйске мужчину, который выращивал коноплю. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Специальное помещение 33-летний мужчина соорудил в комнате супруги, оборудовав его системой вентиляции и обдува. На протяжении года он выращивал и высушивал наркотик.

Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили и изъяли 2 куста конопли, а также около 700 г марихуаны. Со слов жителя Бобруйска, наркотик предназначался для личного употребления.

На данный момент правоохранители устанавливают причастность гражданина к сбыту запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

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