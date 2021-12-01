Бобруйчанин за год трижды стал жертвой киберпреступников

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска за год трижды стал жертвой киберпреступников и лишился почти Br2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В январе 54-летнему мужчине в Viber поступил звонок от якобы сотрудника банка, во время разговора с которым он предоставил реквизиты своей банковской карты. Тогда с нее было похищено более Br1 тыс.", - рассказали в УВД.

В мае ему снова поступил звонок в мессенджере - звонивший тоже представился сотрудником банка. И мужчина вновь предоставил реквизиты своей карты, с которой мошенник похитил более Br200.

"В третий раз бобруйчанин обратился в милицию в октябре с таким же заявлением, как в первый и второй раз. Без всяких сомнений и подозрений на то, что его могут обмануть, он предоставил реквизиты карты неизвестному мужчине, который представился сотрудником банка. На этот раз с карточки было списано более Br600", - отметили правоохранители.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.-0-