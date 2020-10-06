Бобруйчанину грозит до трех лет ограничения свободы за оскорбление милиционера

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад бобруйчанин оскорбил сотрудника милиции в одном из Telegram-каналов. За это мужчине может грозить уголовная ответственность, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В одном из чатов 31-летний житель Бобруйска увидел фотографию знакомого ему сотрудника милиции. Мужчина прокомментировал данный пост оскорблениями в адрес милиционера", - рассказали в УВД.

Через несколько дней мужчина раскаялся в содеянном и попытался объяснить причины своего поступка. Как оказалось, именно этот сотрудник составлял на него протокол об административном правонарушении за участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое прошло в Бобруйске в конце сентября.

Сейчас проверку по данному факту проводят сотрудники управления по Могилевской области ГУСБ МВД, после чего правовую оценку действиям мужчины дадут следователи.

"Напоминаем, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые через интернет, предусмотрена уголовная ответственность. За нарушение ст.369 Уголовного кодекса наказанием могут быть общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет", - отметили в УВД.-0-