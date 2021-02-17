17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанину грозит уголовная ответственность за оскорбление сотрудников милиции в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудниками управления по Могилевской области главного управления собственной безопасности МВД задержан 56-летний неработающий житель города Бобруйска, который в январе текущего года в Telegram публично оскорблял сотрудников УВД Бобруйского горисполкома и ОМОН УВД Могилевского облисполкома в связи с выполнением ими служебных обязанностей", - отметили в УВД.

Ранее бобруйчанин неоднократно задерживался сотрудниками органов внутренних дел за участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Бобруйска, за что привлекался к ответственности в виде штрафов и административных арестов. Кроме того, он неоднократно привлекался к ответственности по линии ГАИ, а также за распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии опьянения в общественных местах.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета за оскорбление представителей власти возбуждено два уголовных дела.-0-