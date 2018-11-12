Бобруйчанка хранила в гараже 390 л спирта и 60 бутылок контрафактной водки

12 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители в гараже 76-летней бобруйчанки обнаружили 390 л спирта, а также 60 бутылок водки российского производства, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Спиртосодержащая жидкость на общую сумму Вr1020 изъята. По данному факту проводится проверка, назначена экспертиза. Женщине грозит административная ответственность по ч.3 и ч.5 ст.12.27 КоАП.

По данным управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД, всего с начала года из незаконного оборота в Могилевской области изъято 20,3 тыс. л спиртосодержащей и алкогольной продукции.-0-