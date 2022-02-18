Бобруйчанка перевела виртуальному врачу из Лондона 11 тыс. евро и $4 тыс.

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По информации следствия, в декабре прошлого года 45-летней жительнице Бобруйска в мессенджере WhatsApp стали приходить сообщения от иностранца. Представившись врачом из Лондона, мужчина рассказал, что работает в клинике реабилитологом и один воспитывает 4-летнего сына.

Спустя непродолжительное время он стал выражать собеседнице симпатию и признаваться в своих чувствах. Мужчина рассказал о своем намерении переехать вместе с сыном в Бобруйск и попросил подыскать подходящую квартиру для покупки. А для перечисления денег на квартиру он попросил женщину открыть валютный счет. Однако с денежным переводом возникли проблемы: понадобилась оплата кода в размере 11 тыс. евро. У женщины таких денег не было, она обратилась к родственникам и друзьям - те оформили несколько кредитов. Но после оплаты налога, деньги на ее счет так и не поступили. Мужчина выражал искреннее недоумение по поводу случившегося, но времени на разбирательство у него не было, поскольку он уезжал с сыном в срочную командировку. Их переписка продолжилась. Иностранец сообщил, что у него заболел ребенок и для лечения нужны $4 тыс. Женщина нашла и эту сумму и перечислила ему деньги.

В правоохранительные органы обратился друг детства женщины, который сообщил сотрудникам, что у него есть предположения, что женщину обманывает мошенник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.-0-