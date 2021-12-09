9 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанка предоставила незнакомцу реквизиты своих карточек и лишилась более Br2,4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию о похищении денежных средств с карт-счетов обратилась жительница Бобруйска. В ходе разбирательства установлено, что женщина выложила на сайте объявление о продаже пальто и обуви. Вскоре ей поступило предложение от неизвестного лица о покупке этих товаров. Ничего не заподозрив, потерпевшая предоставила реквизиты своих карточек для перечисления ей денег.

Спустя какое-то время бобруйчанка поняла, что ее обманули. Продажа одежды и обуви обошлась ей в сумму более Br2,4 тыс. Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.-0-