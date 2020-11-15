Бобруйчанке грозит уголовная ответственность за оскорбление милиционеров в Telegram

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанке грозит уголовная ответственность за комментарии о милиционерах в Telegram. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Пост о двух бобруйских правоохранителях разместили в городском Telegram-канале. Подписчики начали оставлять под публикацией негативные комментарии, а некоторые из них не скупились на оскорбления. В их числе оказалась и 36-летняя местная жительница, которая находится в отпуске по уходу за ребенком", - сообщили в МВД.

Женщину вычислили оперативники могилевского управления собственной безопасности МВД. Она пояснила, что лишь наглядно знала этих милиционеров и претензий, связанных с их службой, никогда не имела.

"Сейчас по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы. По результатам исследований будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - проинформировали в МВД. - Работа по установлению других авторов оскорбительных комментариев продолжается".-0-