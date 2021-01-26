Бобруйская фирма платила работникам зарплату в конвертах

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйское коммерческое предприятие по созданию рекламы выплачивало работникам зарплату в конвертах, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.

Управление совместно с КГК региона провело проверку фирмы и установило, что наряду с официальной заработной платой, с которой производились отчисления в Фонд социальной защиты населения, а также исчислялся и удерживался подоходный налог, работникам выплачивалась зарплата в конвертах - без отражения ее по учету предприятия и без уплаты подоходного налога.

"Всего с июня 2016 года по сентябрь 2020-го подобным образом фирма выплатила более чем 100 работникам зарплату в конвертах на общую сумму более Br1 млн. Сумма неуплаченного в бюджет подоходного налога составила свыше Br135 тыс.", - отметили в финансовой милиции.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере управление Следственного комитета по Могилевской области в отношении директора предприятия возбудило уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.

Кроме того, выявлены факты искусственного дробления бизнеса и неправомерного использования в этих целях упрощенной системы налогообложения. Поступающие заказы на производство рекламы и полученная от их выполнения выручка искусственно распределялись между фирмой и аффилированным с ней коммерческим предприятием. А сама фирма применяла упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость.

Реально руководил двумя субъектами один и тот же человек, обе коммерческие структуры были объединены общими целями, участием в уставных фондах, работниками, выполнявшими заказы в интересах двух предприятий, договорными отношениями и неформальными договоренностями. Создавалась видимость законного применения ими упрощенной системы налогообложения, не превышая установленные законодательством для ее применения максимальные значения выручки.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость за 2018-2020 годы превысил Br650 тыс.

По этому факту проводится проверка. Для погашения причиненного государству ущерба на имущество предприятия (рекламные щиты, сити-лайты и т.д.) на общую сумму более Br200 тыс. наложен арест.-0-