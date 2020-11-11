11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйские поджигатели развели костер на железной дороге. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Ранее сообщалось о задержании троих мужчин, подозреваемых в умышленном повреждении уличного павильона и порче автомобиля милиционера, - говорится в тексте. - Оперативники бобруйской и осиповичской милиции выяснили, что подследственные причастны и к поджогу железнодорожных путей вечером 30 сентября у деревни Станция Ясень".

В этот вечер мужчины развели костер из ветоши, чтобы остановить приближавшийся локомотив. Они предполагали, что задержка движения создаст проблемы в работе ж/д транспорта и причинит материальный ущерб государству. Когда грузовой поезд остановился, мужчины находились неподалеку и наблюдали за происходящим. Локомотивная бригада самостоятельно потушила возгорание, а остановка состава не отразилась на графике движения.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное приведение в непригодность путей сообщения.-0-