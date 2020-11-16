Бобруйские правоохранители изъяли более 3 т незаконного стеклоомывателя

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйские правоохранители изъяли у жителя Минской области более 3 т стеклоомывателя без документов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Возле автозаправочной станции по улице Лынькова в Бобруйске правоохранители совместно с представителями налоговой службы задержали микроавтобус Peugeot. В машине была обнаружена партия стеклоомывающей жидкости различных наименований производства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса, житель Минской области, пояснил, что товар приобрел в столице у официального поставщика. Мужчина планировал реализовать жидкость, объявления о продаже размещал в интернете. Однако торговую деятельность мужчина осуществлял без государственной регистрации.

У минчанина изъяли 668 бутылок общей емкостью более 3 т. Назначено проведение экспертизы.

Водителю грозит привлечение к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

За 10 месяцев текущего года сотрудники органов внутренних дел Могилевской области из незаконного оборота изъяли более 13 т спиртосодержащей жидкости.-0-