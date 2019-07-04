Бобруйские следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины на дискотеке

4 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Инцидент произошел ночью 30 июня. Потерпевший с компанией был на дискотеке в агрогородке Телуша Бобруйского района, где между ним и подозреваемым возник словесный конфликт. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где во время ссоры молодой человек нанес мужчине четыре ножевых ранения, от которых тот скончался на месте происшествия. Подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции в Бобруйске.

Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. Допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.

"В отношении молодого человека применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время допроса и проверки показаний на месте подозреваемый дал признательные показания. Расследование продолжается", - сказала Анастасия Лавринович.-0-