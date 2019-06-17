Бочка из-под спирта взорвалась на ликеро-водочном заводе в Ивановском районе

17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в деревне Бродница на ликеро-водочном заводе вспыхнули пары спирта, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Информация о вспышке паров без последующего горения поступила спасателям 15 июня в 16.36. Выяснилось, что вспышка произошла в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра на четвертом этаже здания - в брагоректификационном цехе. В момент происшествия там проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников. Они не пострадали.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - разрушение емкости в результате нагрева от прямых солнечных лучей (бочка находилась в 1,5 м от окна).-0-
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