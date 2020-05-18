18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие боеприпасы времен войны найдены в Барановичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Вблизи деревни Заосье Барановичского района во время полевых работ местный житель обратил внимание на два металлических предмета, напоминающие военные снаряды. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где обнаружили снаряды, оперативно перекрыли. Найденными объектами являются артиллерийские снаряды 75 мм времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие обследовали территорию и обнаружили минометную мину, а также три взрывателя от артиллерийского снаряда. Специалисты предполагают, что все боеприпасы немецкого производства. В настоящее время артефакты времен ВОВ уничтожены.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, необходимо незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв.-0-