Боеприпасы времен войны обнаружили при полевых работах в Барановичском районе

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли во время полевых работ в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть РОВД обратился местный житель. Мужчина рассказал, что в поле у деревни Скробово наткнулся на металлический предмет, похожий на взрывное устройство.

На место происшествия выехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты установили, что это взрыватель от авиабомбы. При обследовании территории военнослужащие обнаружили такой же взрыватель и два взрывателя от артиллерийских снарядов, а также артснаряд 100 мм и шесть артиллерийских снарядов 75 мм времен минувшей войны.

Все боеприпасы уничтожены.-0-