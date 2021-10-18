Боеприпасы времен войны обнаружили в Беловежской пуще

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Боеприпасы на территории Язвенского лесничества обнаружили сотрудники управления ГУБОПиК МВД по Гродненской области и оперативно-егерской группы национального парка. Судя по опубликованным снимкам, в пуще нашли одну гранату и восемь артиллерийских снарядов.

Саперы позже уничтожили боеприпасы.-0-