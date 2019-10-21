Боеприпасы времен войны обнаружили в Брестской крепости

Фото ОИОС УВД Брестского облисполкома
21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" во время земляных работ обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в управлении УВД облисполкома.
Сообщение о находке в дежурную часть Ленинского РОВД поступило 18 октября около 10 часов. Сотрудники ОАО "Брестреставрация" при проведении реконструкции одного из объектов мемориального комплекса наткнулись на гранату и артиллерийский снаряд времен войны.
Боеприпасы были уничтожены прибывшей на место происшествия саперно-пиротехнической группой в/ч 5526.-0-