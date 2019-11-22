Боеприпасы времен войны обнаружили в лесу под Волковыском

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили в лесу под Волковыском, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Арсенал был найден сотрудниками милиции во время поисковых мероприятий. Обнаружены несколько артиллерийских снарядов разного калибра, минометная мина, ручные гранаты РГД-33 и Ф-1.

Опасные предметы вывезли на полигон и уничтожили. В милиции напомнили, что при обнаружении подобных опасных находок, а некоторые из них и по сегодняшний день находятся в пригодном для использования состоянии, необходимо обращаться в органы внутренних дел.-0-