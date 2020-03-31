Боевое оружие нашли у двух братьев в Полоцке

31 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спецоперацию по задержанию мужчин, причастных к незаконному обороту оружия, провели 27 марта сотрудники седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В квартире одного из братьев, а также на их даче оперативники нашли обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер системы "Наган" и 95 патронов к нему. По заключению экспертов, арсенал оказался боевым и пригодным для использования.

"Во время осмотра дома правоохранители также изъяли 58 самодельных металлических ежей для принудительной остановки транспортных средств. По оперативной информации, их планировалось использовать для преступной деятельности. Известно, что один из фигурантов ранее был судим за совершение разбойного нападения в России", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.-0-