Боевой арсенал изъят у могилевского пенсионера

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники могилевского управления ГУБОПиК вышли на 65-летнего жителя Могилева, который в гараже незаконно хранил боеприпасы, запасные и составные части к огнестрельному оружию. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В результате осмотра бокса изъято более 10 тыс. патронов к нарезному оружию, в том числе к пистолетам Макарова и револьверу, автомату Калашникова, спортивным и охотничьим карабинам. В доме пенсионера оперативники также нашли незарегистрированные пистолеты ТТ, Марголина, пистолет-ракетницу, одноствольное охотничье ружье, запасные и составные части к пистолету Макарова, более 7 тыс. патронов к нарезному огнестрельному оружию. Весь арсенал направлен на экспертизу", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Источник их происхождения предстоит выяснить.

В ГУБОПиК отметили, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся у них боеприпасы и оружие, освобождаются от уголовной ответственности. Для этого необходимо обратиться в ближайший отдел внутренних дел.-0-