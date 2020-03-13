Боевой арсенал времен войны обнаружили в Гомельской области

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Боевой арсенал времен войны обнаружили в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Оперативники областного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД 10 марта обнаружили солидный арсенал времен Великой Отечественной войны. "Вначале правоохранители наткнулись на несколько снарядов вблизи деревни Шарпиловка. При дальнейшем обследовании леса саперы нашли тысячи боеприпасов, принадлежавших когда-то немецко-фашистским войскам", - сообщила Ольга Чемоданова.

Из-под земли достали свыше 3,1 тыс. патронов, более 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюль-детонаторы, 40 сигнальных ракет, семь дымовых шашек "Оранж-80", карабин "Маузер К-98", минометную мину и составные части к оружию.

В тот же день еще одну стоянку солдат вермахта оперативники обнаружили в лесу Хойникского района. Здесь нашли 29 боеприпасов: минометные мины, ружейные гранаты, артиллерийские снаряды и взрыватели.

Через несколько часов оперативно-поисковая группа выехала в Брагинский район, где сельский житель увидел в лесу снаряд. При обследовании территории было найдено два артиллерийских снаряда, противотанковая и минометная мины.

Общая масса обнаруженных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составила около 35 кг. Весь арсенал саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 вывезла в безопасное место и уничтожила.

Как уточнили в ГУБОПиК МВД Беларуси, подобные находки - результат оперативно-профилактической работы для предупреждения незаконной деятельности черных копателей, а также предотвращения правонарушений в сфере незаконного оборота оружия.-0-

Фото из Telegram-канала МВД