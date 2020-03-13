Боевой арсенал времен войны обнаружили в Гомельской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 марта 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:25 Молодые активисты Минска заработают деньги на восстановление памятника герою Регионы
14:24 Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек Общество
14:19 Касперович: наниматели стараются по возможности решать жилищные вопросы молодых специалистов Общество
14:19 Минобразования: распределение - эффективный механизм, вопрос о его отмене не рассматривается Общество
14:17 Кравцов вручил паспорта юным жителям Гродненской области Регионы
14:17 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд Экономика
14:13 В Витебской области приступили к благоустройству населенных пунктов Регионы
14:10 Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов Общество
14:09 Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов Общество
13:46 Страны ОДКБ согласовали план проведения операции "Нелегал-2020" Общество
13:40 Два человека пострадали в ДТП в Бобруйском районе Происшествия
13:35 Доллар и евро на торгах 13 марта подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:31 УЕФА приостановил матчи еврокубковых турниров Спорт
13:19 "Белнефтехим" ожидает до конца марта в порту Клайпеды три танкера с нефтью Экономика
13:18 Более тысячи выпускников-платников ежегодно получают направление на работу Общество
13:07 Лесхозы Брестской области начали поставлять березовый сок на экспорт Регионы
13:01 "Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы Общество
12:59 Истоки культурного кода Регионы
12:59 "Дело банкиров": одну из взяток Касперович и Подгорный забирали в Вильнюсе Происшествия
12:48 Цена товара со скидочной картой не должна быть более крупным шрифтом, чем основная - МАРТ Общество
12:39 Завершено расследование ДТП на МКАД: женщина за рулем была пьяна Происшествия
12:38 Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году Общество
12:37 Ожидаемое похолодание приостановит полевые работы - Белгидромет Общество
12:28 В Беларуси дополнительно урегулируют защиту прав потребителей финансовых услуг Общество
12:10 Медицинские маски ухудшили ситуацию с загрязнением океана В мире
12:01 Караев объяснил, почему на две недели ограничил контакты и был под медицинским наблюдением Общество
11:58 Глава UIPM уверен, что чемпионат мира в Минске в 2021 году пройдет на высоком уровне Спорт
11:58 Аграрии Витебской области начали подготовку почвы к севу Регионы
11:54 МВД увеличит число участковых в сельской местности за счет сокращения сотрудников уголовного розыска Общество
11:49 ГАИ в выходные откроет сезон мотопатрулирования Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
13 марта 2020, 11:30

Боевой арсенал времен войны обнаружили в Гомельской области

Фото из Telegram-канала МВД
Фото из Telegram-канала МВД

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Боевой арсенал времен войны обнаружили в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Оперативники областного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД 10 марта обнаружили солидный арсенал времен Великой Отечественной войны. "Вначале правоохранители наткнулись на несколько снарядов вблизи деревни Шарпиловка. При дальнейшем обследовании леса саперы нашли тысячи боеприпасов, принадлежавших когда-то немецко-фашистским войскам", - сообщила Ольга Чемоданова.

Из-под земли достали свыше 3,1 тыс. патронов, более 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюль-детонаторы, 40 сигнальных ракет, семь дымовых шашек "Оранж-80", карабин "Маузер К-98", минометную мину и составные части к оружию.

В тот же день еще одну стоянку солдат вермахта оперативники обнаружили в лесу Хойникского района. Здесь нашли 29 боеприпасов: минометные мины, ружейные гранаты, артиллерийские снаряды и взрыватели.

Через несколько часов оперативно-поисковая группа выехала в Брагинский район, где сельский житель увидел в лесу снаряд. При обследовании территории было найдено два артиллерийских снаряда, противотанковая и минометная мины.

Общая масса обнаруженных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составила около 35 кг. Весь арсенал саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 вывезла в безопасное место и уничтожила.

Как уточнили в ГУБОПиК МВД Беларуси, подобные находки - результат оперативно-профилактической работы для предупреждения незаконной деятельности черных копателей, а также предотвращения правонарушений в сфере незаконного оборота оружия.-0-

Фото из Telegram-канала МВД

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область МВД оружие
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Могилевского облисполкома Два человека пострадали в ДТП в Бобруйском районе
Фото из архива "Дело банкиров": одну из взяток Касперович и Подгорный забирали в Вильнюсе
Фото УСК по городу Минску Завершено расследование ДТП на МКАД: женщина за рулем была пьяна
Фото из архива Жительница польского приграничья по дороге домой случайно нарушила границу Беларуси
Фото МВД Подростков, подозреваемых в повреждении иномарки под Минском, нашли после публикации в СМИ
Прокуратура Столбцовского района. Фото прокуратуры Минской области Заведующий фермой в Столбцовском районе скрыл падеж скота
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
"Белнефтехим" ожидает до конца марта в порту Клайпеды три танкера с нефтью
Топ-новости
"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом
Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси
Работы по восстановлению электроснабжения идут в 136 населенных пунктах
Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году
Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд
День открытых дверей пройдет в БГПУ 4 апреля
Глава UIPM уверен, что чемпионат мира в Минске в 2021 году пройдет на высоком уровне
"Белавиа" пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы
Чемпиона мира по велоспорту Евгения Королька чествовали в Гродно
Страны ОДКБ согласовали план проведения операции "Нелегал-2020"
Беларусь и Армения обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Карпенко: рынок труда нуждается в кадрах новой формации
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.