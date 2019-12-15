Боковой маневр стал причиной ДТП - автомобиль занесло

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло на проспекте Дзержинского в Минске, сообщает столичная ГАИ в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель "Пежо", двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении улицы Уманской в первой полосе для движения, при маневре по перестроению во вторую полосу не учел погодные условия, вошел в неуправляемый занос и совершил столкновение с автомобилем "Ситроен". После столкновения автомобиль "Пежо" выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную матчу. Водитель "Пежо" доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.

В связи с изменением погодных условий ГАИ столицы просит водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, все маневры производить плавно.-0-