Более 1 кг марихуаны изъяли у распространителя из Чашников

2 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Витебского облисполкома задержали жителя Чашников, распространявшего наркотики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.

Оперативникам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УНиПТЛ) УВД Витебского облисполкома поступила оперативная информация, что 24-летний житель Чашников занимается продажей опасного наркотического вещества - марихуаны. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по проверке данной информации сотрудники УНиПТЛ установили, что молодой человек активно реализовывал каннабис среди жителей Чашников, других районных центров Витебской области и Витебска.

Во время перемещения очередной партии, предназначенной для реализации, наркодилер был задержан сотрудниками наркоконтроля и ОМОНа.

В ходе проведения личного обыска задержанного и обыска по месту его жительства была обнаружена и изъята марихуана, которую молодой человек собирался продать. Вес опасного наркотического вещества составил более 1 кг.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, состоящих с задержанным в преступной связи.-0-