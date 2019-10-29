Более 1 кг марихуаны нашли у жителя Смолевичского района

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники отделения по наркоконтролю Партизанского РУВД Минска совместно с коллегами из отдела по наркоконтролю Смолевичского РОВД задержали 32-летнего мужчину, который может быть причастен к сбыту наркотических средств. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, мужчина на протяжении полугода занимался незаконной деятельностью по распространению наркотиков. Во время осмотра жилища сотрудники милиции под кроватью фигуранта обнаружили 37 свертков с опасным наркотическим средством - марихуаной. Кроме того, в подвальном помещении на стеллажах в стеклянных банках также была обнаружена марихуана. Общий вес изъятого составил 1043 гр.

"Как пояснил мужчина, кусты конопли он обнаружил около одного из заводов города и решил ее сорвать для дальнейшего уничтожения, но передумал. Установлено, что часть наркотиков мужчина приготовил для розничной продажи. Ранее неработающий житель Смолевичского района к уголовной ответственности не привлекался", - рассказала сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

Сотрудники милиции устанавливают иных лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков. Материалы проверки переданы в Смолевичский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта. -0-